Ritrovato Guglielmo Belmonte, la mamma: “Grazie a tutti, vi adoro” Il giovane studente 18enne è stato ritrovato, anche se non si hanno notizie dettagliate sulla sua posizione. A dare la lieta notizia è stata la mamma, Rita Francese, che sul suo profilo Facebook ha scritto: “Trovato! Grazie a tutti, vi adoro, siete meravigliosi”. L’ultimo avvistamento di Guglielmo Belmonte era arrivato ieri da Bologna.

A cura di Valerio Papadia

C'è un lieto fine nella vicenda di Guglielmo Belmonte, lo studente di 18 anni scomparso lo scorso 3 settembre da Salerno: il giovane è stato ritrovato sano e salvo. Non si hanno notizie precise circa la posizione del giovane, ma è stata la mamma, Rita Francese, a dare la lieta notizia del suo ritrovamento su Facebook. "Trovato! Grazie a tutti, vi adoro, siete meravigliosi" ha scritto sul social network la donna. Proprio Rita Francese, insieme agli amici di infanzia di Guglielmo – che ha lasciato Salerno per studiare a Roma – si sono mobilitati, in questi sei giorni trascorsi dalla scomparsa del 18enne, per provare a rintracciarlo.

L'ultimo avvistamento di Guglielmo a Bologna

Oltre alla famiglia e alle forze dell'ordine, sulle tracce di Guglielmo Belmonte si era messa anche la trasmissione televisiva "Chi l'ha visto?", che nella puntata di ieri, mercoledì 8 settembre, aveva dedicato molto spazio alla vicenda, in collegamento da Salerno insieme alla mamma e agli amici del 18enne. Proprio nel corso della trasmissione, era stato reso noto che, nella stessa giornata di ieri, Guglielmo era stato avvistato a Bologna. Sul treno per raggiungere il capoluogo emiliano, infatti, il ragazzo aveva incontrato due studentesse universitarie che, per rifocillarlo, lo avevano brevemente invitato a casa loro. Nell'occasione, lo avevano fotografato, non sapendo ancora chi fosse. Soltanto quando il 18enne ha lasciato la loro abitazione, le ragazze, insospettite dalla vicenda, hanno cercato il suo nome su internet, apprendendo la sua storia e allertando le forze dell'ordine.

Le tracce del ragazzo si erano però perse nuovamente nel pomeriggio di ieri, tanto che il padre si era recato a Bologna per seguire più da vicino la vicenda. Non è ancora chiaro se Guglielmo sia stato ritrovato in Emilia oppure se avesse raggiunto un'altra località: la sua vicenda però, per fortuna, si è conclusa con un lieto fine.