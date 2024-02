Ritorno di fiamma da una stufa a gas, donna muore ustionata nel Casertano Una donna è morta a causa di gravi ustioni causate dal ritorno di fiamma di una stufa a gas in casa sua: troppo gravi le ferite riportate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Una donna è rimasta uccisa dalle ustioni causate dal ritorno di fiamma provocato, a quanto pare, da una stufa a gas nella sua abitazione. La vicenda è accaduta nel comune di San Nicola la Strada, in provincia di Caserta. La donna è stata tratta inizialmente in salvo dai vigili del fuoco, ma è morta in ospedale a causa delle gravi ustioni riportate nell'incendio. Vigili del fuoco che sono riusciti ad evitare che le fiamme si propagassero all'interno dell'appartamento.

La vicenda è accaduta nel pomeriggio di ieri, attorno alle 17.30, nell'abitazione sul corso Alcide De Gasperi di San Nicola La Strada, comune alle porte di Caserta. Qui i vigili del fuoco del distaccamento di Marcianise sono accorsi per un principio di incendio: nell'abitazione, infatti, si trovava una donna che è stata portata fuori e affidata al personale del 118, che ne ha disposto il trasferimento all'ospedale di Marcianise. Purtroppo, nonostante le cure dei medici, la donna non ce l'ha fatta: è morta nelle ore successive. I vigili del fuoco, intanto, hanno spento le fiamme prima che queste ultime divorassero l'intero appartamento. Dai primi rilievi, sembrerebbe che le ustioni sarebbero state causate da un ritorno di fiamma in seguito ad una fuga di gas da una stufetta per uso domestico alimentata a metano.