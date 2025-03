Rita De Crescenzo: “Tutti a Roma per la manifestazione del 5 aprile contro le armi”

Video di

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un nuovo "appello" ai suoi follower: questa volta, però, per Rita De Crescenzo l'invito è ad andare a Roma il 5 aprile in occasione della grande manifestazione "Stop alle armi" promossa dal Movimento Cinque Stelle. La controversa tiktoker napoletana, forte di un grosso seguito sui social, ha invitato a seguirla ancora una volta, questa volta in direzione della Capitale.

"Il 5 aprile ci sarò anche io a Roma a fare una grande manifestazione", ha annunciato in un video sui suoi canali social, aggiungendo: "Ci sarò all'una del pomeriggio, ci saranno tutti gli sportivi più famosi d'Italia e ci sarà pure il sindaco". Non è chiaro, in quest'ultimo caso, a quale sindaco si riferisca: né Gualtieri, sindaco di Roma, né Manfredi, sindaco di Napoli, hanno per ora annunciato la loro partecipazione.

"Chi vuole partire da Napoli ci stanno il treno e pure i pullman, tutto gratis, non si paga", ha aggiunto ancora Rita De Crescenzo, "L'importante è che venite tutti quanti a fare questa bellissima manifestazione ‘stop alle armi'. Lascio qua questa bellissima locandina", ha quindi concluso. La locandina condivisa, però, non è quella del Movimento Cinque Stelle, ma quella del Centro provinciale sportivo Libertas.

Resta da vedere se questo invito ad andare a Roma sarà recepito o meno dai suoi 1,3 milioni di follower, anche se nei commenti in molti si sarebbero detti pronti ad andare nella Capitale. Un "appello" che fa venire in mente quello di altri tiktoker che, nei mesi scorsi, invitavano a raggiungere Roccaraso per una domenica sulla neve, e che generarono una lunga serie di polemiche nei giorni successive.