Antonello Velardi è il nuovo sindaco di Marcianise (Caserta). O sarebbe meglio dire che Antonello Velardi è di nuovo sindaco di Marcianise. Candidato con una coalizione di liste civiche, al ballottaggio che si è svolto ieri ed oggi (domenica 4 e lunedì 5 ottobre) Velardi ha battuto il candidato del Pd e di altre liste civiche, Dario Abbate. Già sindaco della cittadina del Casertano, Antonello Velardi, il 14 ottobre del 2019, aveva smesso di amministrare Marcianise dopo che il consiglio regionale aveva votato una mozione di sfiducia nei suoi confronti. Oggi, a quasi un anno esatto da quel giorno, Velardi torna ad essere sindaco della città. Nel 2018, dopo circa un anno dall'elezione a primo cittadino, Velardi aveva rassegnato le sue dimissioni, salvo poi ripensarci. Soltanto qualche mese prima, nel febbraio dello stesso anno, Velardi aveva ricevuto minacce di morte, finendo sotto scorta.

Ad annunciare la sua elezione è stato proprio il diretto interessato, che sulla sua pagina Facebook ha scritto: "Sono il nuovo sindaco di Marcianise e dico grazie a tutti quelli che mi hanno votato e a tutti quelli che mi hanno aiutato in questa straordinaria avventura. Un grande grazie, ha vinto la Marcianise che ho sempre sognato.Dedico questa vittoria a chi è stato mio compagno di viaggio; a chi è stato maltrattato per aver scelto la mia stessa, tortuosa strada. Dedico la vittoria a chi ho incontrato in questi anni, nei luoghi della sofferenza. Li porto tutti nel cuore.Dedico questa vittoria a Concetta, sorella di un mio giovane candidato. E a quelli come lei. Un giorno vi racconterò chi è Concetta, e chi sono i suoi familiari: è stato per me un onore averli incontrati".