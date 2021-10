Risultati Comunali Napoli, Alessandra Clemente: “Non mi fermo, tanti mi chiedono di andare avanti” La candidata sindaco Alessandra Clemente, sponsorizzata dal sindaco uscente Luigi De Magistris: “Non vivo questo momento come una battuta d’arresto. Mi stanno arrivando tantissime richieste per continuare quel lavoro politico iniziato con la campagna elettorale”. Con 335 sezioni scrutinate su 884 a Napoli, alle ore 22, Alessandra Clemente è al 5,47%.

A cura di Pierluigi Frattasi

"Non vivo questo momento come una battuta d'arresto. Anzi, lo viviamo anche nel rapporto con la città: sto raccogliendo tantissimi messaggi, in questo momento, tantissime testimonianze con una grande richiesta di continuare quel lavoro politico che durante la campagna elettorale ha avvicinato non portatori di voti, non apparati, ma tante persone comuni a recuperare la fiducia nella parola politica". È il commento a caldo di Alessandra Clemente, l'ex assessore della giunta De Magistris, candidata sindaco sponsorizzata dall'ex pm, sulla vittoria al primo turno di Gaetano Manfredi, il "Prof" della Federico II di Napoli ed ex Ministro dell'Università candidato per il centrosinistra, ad asse Pd-M5S.

Con 335 sezioni scrutinate su 884 a Napoli, Alessandra Clemente è al 5,47%, avendo raccolto, alle ore 22, 6.508 voti. Tra le tre liste a suo sostegno, quella che ha riscosso i risultati migliori è Alessandra Clemente Sindaco, dove si presentavano diversi consiglieri comunali uscenti, che ha raccolto al momento il 3.28% delle preferenze. Seguita da Potere al Popolo all'1.36% e NAPOLI 20 30 VENTITRENTA allo 0,58%. Il neo-sindaco Gaetano Manfredi, pochi minuti prima, dal suo quartier generale all'Hotel Terminus di piazza Garibaldi, ha commentato che "Napoli ha chiaramente detto vogliamo voltare pagina, noi non siamo solo pizza e mandolino ma siano città di grande competenza e professionalità, non siamo secondi a nessuno nel mondo. Pretendiamo di avere quello che meritiamo perché Napoli non è più una città senza reputazione ma ha una grande affidabilità e grande reputazione". A Napoli ci sarà "una giunta di alto livello con il meglio che la città può dare. Ci vogliono persone competenti con esperienza. Nella giunta ci saranno personalità napoletane ma anche di altre città. Le donne saranno ben rappresentate".