Ristorantini da incubo del centro a Napoli: i carabinieri chiudono le cucine Carabinieri in azione contro tassisti irregolari ma soprattutto contro i ristoratori che hanno cucine da incubo.

A cura di Redazione Napoli

Immagine di repertorio

Nei giorni scorsi i carabinieri della compagnia Napoli Centro hanno presidiato le strade e le piazze più affollate, con particolare attenzione agli scali marittimi. L'obiettivo è controllare e sanzionare chi si approfitta del consistente flusso turistico di cui gode Napoli per proporre servizi di scarsa qualità nella ristorazione o trasporti abusivi o taroccati.

Sanzionato il titolare di un ristorante in via Speranzella per gravi carenze igienico sanitarie rilevate nei locali. L’attività è stata sequestrata, pari a 3mila euro le sanzioni applicate; altrettante carenze sono state riscontrate in un altro ristorante, questa volta in via San Giovanni Maggiore Pignatelli. E ancora, stessa strada altro locale, sospeso per la sporcizia trovata negli ambienti destinati alla preparazione degli alimenti.

Sanzionati molti tassisti in sosta e transito nell’area portuale davanti piazza Municipio. Per uno di questi è scattata la sospensione della licenza.