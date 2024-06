Sequestrato “Da Nicola alle Fumarole” sulla spiaggia dei Maronti a Ischia: abusi edilizi, sei denunciati

video suggerito

L'estate è ormai cominciata e sono già centinaia i turisti che, ogni giorno, sbarcano sull'isola di Ischia per godersi le vacanze. I carabinieri hanno pertanto effettuato una serie di controlli sulle strutture ricettive dell'isola verde per contrastare l'abusivismo, controlli che hanno riguardato anche una delle spiagge più belle, quella dei Maronti, nel Comune di Barano, dove i militari dell'Arma, unitamente al personale dell'Asl Napoli 2 Nord e a quello dell'Ufficio Tecnico comunale, hanno individuato e sequestrato un ristorante con lido, il noto "Da Nicola alle Fumarole", che sorge proprio sulla spiaggia, nel quale hanno riscontrato alcuni abusi. Parti della struttura, infatti, era state costruite non soltanto in maniera diversa rispetto a quanto risultava nella scia presentata e in assenza delle prescritte autorizzazioni, ma anche in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico e sismico. L'attività richiama, ogni anno, molti personaggi famosi, come Sabrina Ferilli, Lapo Elkann e Aurelio De Laurentiis.

Nella fattispecie, i carabinieri hanno riscontrato la realizzazione di un muro in calcestruzzo di 10 metri quadrati con gradini laterali sulla spiaggia demaniale. Sulla scogliera, inoltre, era stata costruita una pedana con staccionata in legno di 36 metri quadri mentre, sulla terrazza solarium, erano stati realizzati dei muri di contenimento e una pavimentazione di calcestruzzo di 52 metri quadrati. Infine, al piano terra, nel locale cucina, in un'area già sequestrata nel 2015, era stato scavato un cunicolo in un terrapieno nel quale era stata posizionata una cella frigorifera. Al termine delle operazioni, dopo aver apposto i sigilli alla struttura, i militari hanno denunciato sei persone, tra titolari dell'attività commerciale e dell'impresa edile, per abusivismo edilizio e violazione dei sigilli.