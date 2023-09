Rissa tra turisti e giovani di Positano: 6 arresti, una donna in ospedale Rissa in strada a Positano, sei arresti tra turisti e ragazzi del posto: ferita una donna, è in ospedale con trauma cranico per una caduta.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una violenta rissa è esplosa la scorsa notte a Positano, in costiera Amalfitana: sei persone sono state arrestate, equamente divisi tra persone del posto e turisti statunitensi. Ignote le cause del litigio: una donna, spintonata durante la rissa, è finita in ospedale con un trauma cranico dopo essere finita a terra, ed è ora sotto osservazione al Pronto Soccorso di Ravello. Lievi ferite invece, tra escoriazioni e lacero-contuse, per i partecipanti alla rissa. Indagano sulla vicenda i carabinieri di Positano assieme ai colleghi dell'aliquota Radiomobile.

Secondo quanto ricostruito finora, pare che i tre turisti statunitensi e i tre ragazzi di Positano siano venuti alle mani dopo una serie di provocazioni forse avvenute a causa di qualche bicchiere di troppo. La rissa, nella zona di Valle dei Mulini, è degenerata in un attimo: mentre i sei si affrontavano a vicenda, una donna di 52 anni madre di due dei giovani coinvolti, è finita a terra forse spinta accidentalmente. Ha battuto la testa ed è stata portata in ambulanza al pronto soccorso di Ravello, restando sotto osservazione per trauma cranico. Presenti anche numerosi turisti che hanno assistito a tutta la scena e che saranno con ogni probabilità sentiti dai carabinieri per ricostruire al meglio la vicenda. Sono stati comunque identificati tutti i sei protagonisti della rissa dai carabinieri di Positano: tutti e sei saranno processati per direttissima al Tribunale di Salerno, dopo essere stati medicati dalla guardia medica di Praiano per ferite lacero-contuse ed escoriazioni varie riportate nella rissa scoppiata, al momento, per motivi ignoti.