Rissa tra ragazzini con le spranghe a Pomigliano, 16enne colpito a testa e gambe finisce in ospedale La lite è avvenuta in piazza Giovanni Leone (ex piazza Primavera). Il ragazzo ferito trasportato all’Ospedale di Nola: non è grave.

A cura di Pierluigi Frattasi

Una violenta rissa tra ragazzini è scoppiata ieri sera a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione che hanno trovato un ragazzo di 16 anni ferito con escoriazioni sulle mani e sul ginocchio destro nonché una contusione alla testa. I militari dell'Arma hanno trovato a terra anche un bastone telescopico di 60 centimetri. Una vera e propria spranga, insomma. L'arma è stata raccolta e sequestrata. La lite è avvenuta in piazza Giovanni Leone (ex piazza Primavera). I carabinieri sono intervenuto a seguito di una segnalazione. Sul posto è arrivata anche un'ambulanza del 118. Il personale sanitario ha subito soccorso il ragazzo, che però, secondo le prime ricostruzioni, non sarebbe ferito gravemente.

Il giovane è stato trasferito in codice verde nell’ospedale di Nola e sta bene. Intanto, i carabinieri di Pomigliano hanno avviato le indagini che sono ancora in corso. Si cerca di identificare i ragazzi che potrebbero essere stati coinvolti nella rissa. Non è escluso che possano essere utilizzate anche eventuali immagini delle telecamere presenti nella zona, sia gli impianti di videosorveglianza privati che quelli pubblici, per individuare i partecipanti alla lite e ricostruirne il percorso fatto, e capire anche chi possa aver ferito il ragazzo. Solo nelle prossime ore si potranno avere, quindi, maggiori dettagli. A giugno dello scorso anno aveva fatto discutere un video diventato virale di una rissa tra ragazzine a Pomigliano d'Arco. A darsele di santa ragione, in quel caso, con calci, tirate di capelli e bottigliate alcune ragazzine, mentre tutto intorno c'erano centinaia di ragazzi.