È stato pubblicato sui social, e rapidamente è diventato virale con migliaia di condivisioni, un video che mostra una rissa tra giovanissimi avvenuta a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli. A darsele di santa ragione con calci, tirate di capelli e bottigliate sono alcune ragazzine, mentre tutto intorno ci sono centinaia di ragazzi, quasi tutti senza mascherina e senza nessun rispetto della distanza interpersonale. Sull'episodio sono in corso indagini ma, a quanto si capisce dal video, lo scontro ha visto contrapposte due ragazze e alcune loro amiche.

Ad un certo punto una delle giovani lancia una bottiglia verso una delle rivali, che la raccoglie, la brandisce come un'arma e si scaglia come una furia contro la prima. Pochi istanti dopo, a colpirsi sono altre due ragazze. Il tutto mentre qualcuno cerca di intervenire per separarle ma molti altri, anche da una manciata di metri, assistono impassibili. La situazione torna sotto controllo quando altre persone, finalmente, riescono a bloccare le due ragazze. La rissa è stata ripresa da alcuni residenti e pubblicata su Internet. I carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna hanno acquisito le immagini e stanno cercando di individuare le due giovanissime protagoniste.

"Purtroppo ho visto il video – ha commentato il sindaco di Pomigliano d'Arco, Gianluca Del Mastro – siamo al lavoro da tempo per sorvegliare l'attività dei locali ma soprattutto per creare occasioni ed eventi che contribuiscano a gestire meglio la vita della piazza". Per Francesco Emilio Borrelli e Carmine D'Onofrio, rispettivamente consigliere regionale e commissario cittadino di Europa Verde, servono "controlli in borghese e sanzioni severe per chi vende alcol ai giovanissimi" ed è necessario "fermare la movida violenta che nulla a che vedere con il divertimento".