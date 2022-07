Rissa tra ragazzine davanti alla Reggia di Caserta, il video sui social Alcune ragazzine, tutte minorenni, si sono azzuffate sabato notte davanti alla Reggia di Caserta; la scena ripresa coi cellulari e diventata virale sui social.

A cura di Nico Falco

Arriva da Caserta, e proprio dalla piazza davanti all'ingresso centrale della Reggia vanvitelliana, l'ennesimo video che mostra una zuffa tra giovanissimi: in questo caso tre ragazzine, tutte minorenni, che si sono picchiate mentre venivano riprese con un telefono cellulare. È successo ieri sera, 23 luglio, in piazza Carlo di Borbone, gli animi si sono calmati quando sul posto è arrivata la Polizia di Stato.

Nel video, finito sui social e diventato rapidamente virale (come praticamente sempre avviene in questi casi), si vedono le tre che si azzuffano, a quanto pare in due contro la terza, e pochi istanti dopo intervengono altri giovanissimi che sembrano voler dividere le litiganti. Le ragazze coinvolte sembrano avere un'età compresa tra i 13 e i 15 anni, i motivi non sono chiari ma è facile ipotizzare che si sia trattato di banali screzi tra giovanissimi. Non è la prima volta che in piazza Carlo di Borbone scoppiano risse notturne tra ragazzi, complice anche la scarsa illuminazione dell'area.

Un paio di settimane fa un episodio analogo era avvenuto a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, anche in quel caso la scena era stata ripresa con un cellulare: nelle immagini si vedeva una giovanissima che veniva aggredita prima da un'altra ragazza e poi circondata e picchiata da diverse coetanee. Le indagini su quella vicenda erano durate una manciata di ore: proprio grazie ai video la Polizia di Stato aveva individuato il luogo preciso, ovvero via Gramsci, nel quartiere Capocasale, nel pieno centro cittadini, e anche le ragazzine coinvolte, risultate tutte minorenni; le giovanissime erano state denunciate.