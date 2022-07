Denunciate le ragazzine della rissa a Nocera Inferiore, sono tutte minorenni Sono state identificate e denunciate le ragazzine, tutte minorenni, coinvolte nella rissa avvenuta a Nocera Inferiore (Salerno) e ripresa in video.

A cura di Nico Falco

La Polizia di Stato ha identificato le ragazzine, tutte minorenni, coinvolte nella rissa avvenuta qualche giorno fa a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno; a loro gli agenti sono arrivati anche grazie ai video che avevano ripreso l'accaduto e che erano stati poi condivisi sui social e sulle piattaforme di messaggistica instantanea, dove erano stati condivisi numerose volte. Per tutte è scattata la denuncia alla Procura per i Minorenni di Salerno.

In base a quanto ricostruito dagli inquirenti, la rissa sarebbe scattata per futili motivi, contrasti tra giovanissimi che avrebbero portato quindi alla violenta reazione. È accaduto in via Gramsci, quartiere Capocasale, nel pieno centro cittadino, davanti ad alcuni edifici residenziali. In uno dei video circolati si vede che l'aggressione parte prima da una ragazza che, probabilmente dopo un battibecco verbale, si scaglia contro la coetanea; le altre due intervengono pochi istanti dopo, in supporto della prima, e anche loro colpiscono ripetutamente con schiaffi e calci l'altra giovane che ormai è a terra.

Il tutto per strada, davanti a diversi testimoni, tra cui, appunto, chi ha ripreso la scena col cellulare. Il video era finito su alcuni canali Telegram "dedicati" a vicende di bullismo e violenza tra giovanissimi. L'episodio era stato stigmatizzato dal sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio, che aveva parlato di "gesto ignobile" e aveva chiesto una maggiore presenza di forze dell'ordine nelle strade cittadine. In seguito alla diffusione del video sono partite le indagini che, nel giro di poche ore, hanno portato all'identificazione delle ragazze, denunciate dai poliziotti del commissariato di Nocera Inferiore ieri sera.