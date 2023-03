Rissa tra quattro donne in centro a Castellammare di Stabia: volano calci e pugni La violenta rissa si è scatenata nel centro della città nella serata di ieri: sul posto gli agenti della Polizia Municipale, che hanno identificato due donne.

A cura di Valerio Papadia

Una lite, della quale sono ancora sconosciuti i motivi, si è trasformata in una violenta rissa alla quale hanno partecipato quattro donne: la vicenda arriva dalla provincia di Napoli, precisamente da Castellammare di Stabia. Stando a una prima ricostruzione, nella serata di ieri, mercoledì 29 marzo, intorno alle 20.30, le quattro donne si sarebbero date appuntamento in pieno centro a Castellammare, tra via Roma e piazza Matteotti: qui, dalle parole le quattro contendenti sarebbero ben presto passate ai fatti, dando vita a una violenta rissa a suon di calci e pugni che si sono sferrati vicendevolmente.

La rissa ha paralizzato il traffico in centro a Castellammare

Il violento alterco si è verificato in un orario in cui, per strada, c'era ancora tanta gente: le quattro donne sono venute alle mani davanti agli occhi attoniti di molti passanti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Castellammare di Stabia: da quanto si apprende, due delle contendenti sono state identificate dai vigili urbani stabiesi. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, che hanno medicato le quattro donne protagoniste della rissa.

Il traffico automobilistico nel centro di Castellammare, a causa della violenta lite, è rimasto paralizzato a lungo, anche per consentire l'intervento della Polizia Municipale e dei sanitari del 118.