Rissa tra donne nel ristorante, la reazione dei clienti: “Troppi neomelodici, inevitabile finire così” Continua il dibattito sulla rissa scoppiata durante la cena per la Festa della Donna al ristorante La Lanterna di Villaricca. Molti clienti difendono il locale, ma alcuni puntano il dito contro gli ospiti invitati dal locale e la clientela che hanno attirato.

A cura di Valerio Papadia

A due giorni dall'8 marzo continua a tenere banco il dibattito sulla rissa scoppiata durante la cena per la Festa della Donna all'interno del ristorante La Lanterna a Villaricca, nella provincia di Napoli. Il video dei momenti concitati della rissa, pubblicato su TikTok e diventato virale, ha scatenato molte polemiche: tutti hanno condannato quanto accaduto, definendolo inaccettabile, e anche il locale, attraverso la propria pagina Facebook, ha pubblicato un post in cui si dissocia, sgravandosi, a ragione, da ogni responsabilità per quanto accaduto. "Purtroppo quello che è accaduto non è derivato in alcun modo da noi. Si è creata una situazione di panico durante la serata per cui si è generato un grande caos. Abbiamo anche noi allertato le forze dell’ordine perché la situazione era ingestibile" ha scritto, tra le altre cose, il ristorante sui social.

Rissa nel ristorante alla Festa della Donna, i commenti dei clienti

Proprio il post pubblicato dal ristorante La Lanterna su Facebook è stato, però, terreno del dibattito tra gli utenti, che hanno espresso ulteriormente la propria opinione su quanto accaduto. In molti hanno difeso il ristorante, riconoscendo a proprietari e camerieri professionalità e serietà, ma altri utenti hanno in qualche modo criticato la gestione dell'evento. In sostanza, alcuni utenti – tra cui anche qualche cliente che si trovava nel locale la sera incriminata – nei commenti al post pubblicato dal ristorante hanno puntato il dito contro i cantanti neomelodici ingaggiati per allietare la serata degli avventori, tra cui anche la nota TikToker Rita De Crescenzo: secondo quanto scritto nei commenti, questi artisti hanno richiamato troppe persone, facendo degenerare inevitabilmente la serata, che si è conclusa con la bagarre ormai nota.