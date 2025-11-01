Rissa tra ambulanti abusivi in via Toledo a Napoli, feriti a sassate: panico tra i turisti

Rissa tra ambulanti abusivi in via Toledo, al centro storico di Napoli, oggi, sabato 1 novembre. La strada dello shopping era gremita di turisti, quando si è scatenata la lite tra i venditori di merce contraffatta, culminata poi in un lancio di sassi. Alcuni ambulanti sono rimasti feriti. La terribile scena davanti a centinaia di turisti in strada per il Ponte di Ognissanti. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con l'ambulanza del 118 dell'Asl Napoli 1 Centro e le forze dell'ordine. La rissa, secondo quanto riferito dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra), sarebbe scoppiata nella tarda mattinata, all'angolo di via Trinità degli Spagnoli. A scatenare la lite, secondo il deputato, "il tentativo di accaparrarsi un tratto di marciapiedi dove esporre la merce contraffatta".

"Via Toledo invasa da abusivi"

Le immagini sono state inviate al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli. "Da anni – afferma – denunciamo l’invasione di via Toledo da parte degli ambulanti che si impossessano di ampi spazi, rendendo impossibile anche solo percorrere una delle principali aree pedonali della città, per vendere indisturbati la loro merce contraffatta. Un danno enorme per gli esercenti che pagano regolarmente le tasse e hanno regolari esercizi commerciali, oltre a un problema di sicurezza. La maxi rissa di questa mattina ne è la prova, senza tener conto dei rifiuti che restano abbandonati in strada al termine della loro attività. Una distesa di merce contraffatta a perdita d’occhio che di certo non dà lustro alla città che punta a candidarsi capitale del turismo degli ultimi anni. Si garantisca a via Toledo la dignità che merita, arteria principale dove passano migliaia di turisti a cui va offerta la migliore espressione della nostra città. Servono presidi fissi per garantire sicurezza a una delle strade più affollate della città".