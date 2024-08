video suggerito

Rissa sulla spiaggia di Ercolano, denunciati tre giovani: due sono minorenni. Il video era diventato virale È stato proprio grazie al video, diventato virale sui social, che i carabinieri hanno identificato tre partecipanti: si tratta di un 16enne, un 17enne e un 21enne, che sono stati denunciati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tre giovanissimi sono stati denunciati per la violenta rissa andata in scena sulla spiaggia libera di Ercolano, nella provincia di Napoli, lo scorso 6 agosto: il video aveva fatto il giro dei social, diventando virale. È stato proprio grazie al video che i carabinieri della tenenza di Ercolano sono riusciti a identificare tre partecipanti alla maxi rissa: si tratta, come detto, di giovanissimi, un 16enne, un 17enne e un 21enne, tutti incensurati, che sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria per rissa, percosse e lesioni personali aggravate. La rissa, secondo quanto appurato dagli inquirenti, sarebbe scoppiata per uno sguardo di troppo che il 21enne avrebbe rivolto a una ragazza, amica dei minorenni.

I due minorenni hanno aggredito di nuovo il 21enne dopo la rissa

I militari dell'Arma hanno ricostruito così anche la dinamica della violenta rissa scoppiata sulla spiaggia di Ercolano. Dopo le attenzioni rivolte all'amica dei due minorenni, dunque, il 21enne sarebbe stato aggredito dai minori, generando la violenta rissa che ha coinvolto anche altre persone, ancora in corso di identificazione. Le schermaglie, però, non sono terminate sulla spiaggia: le indagini hanno accertato che, quella stessa sera, il 16enne e il 17enne hanno aggredito nuovamente il 21enne a Torre del Greco, in piazza Santa Croce, procurandogli lesioni giudicate guaribili in 30 giorni.