Calci e pugni tra bagnanti sulla spiaggia libera di Ercolano: il video della maxi rissa Il video, diffuso sui social network, sta facendo il giro del web. Sulla vicenda, occorsa nel pomeriggio di ieri, stanno indagando i carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Botte da orbi sulla spiaggia libera di via Marittima a Ercolano, in provincia di Napoli: una maxi rissa tra numerosi bagnanti è scoppiata, per cause che sono ancora in corso di accertamento, nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 6 agosto. I contendenti si sono fronteggiati a suon di calci e pugni: la rissa è stata immortalata con i cellulari dagli astanti; i video sono stati poi pubblicati sui social network e hanno fatto il giro del web. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Ercolano, che hanno avviato le indagini per identificare i partecipanti alla rissa e per individuarne le motivazione.

Tra coloro che hanno rilanciato sui social il video della maxi rissa a Ercolano c'è anche il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli. "A certa gente, che sia estate o inverno, che si soffra il caldo o il freddo, che piova o splenda il sole, salta sempre e comunque la mosca al naso, la scusa buona la trovano sempre per dar sfogo ai più barbari istinti, per far uscire fuori l’essere belva che è dentro (spesso è già fuori) di sé" ha detto Borrelli. "Dar vita ad un’azione violenta di questo tipo in un luogo pubblico, dove sono sempre presenti anziani e bambini, è da trogloditi per cui se ne stiano tra di loro e non mettano in pericolo le persone civili. Parleremo con le Autorità ed il sindaco affinché i protagonisti dell’inqualificabile episodio vengano identificati, denunciati e allontanati dai luoghi pubblici" ha concluso il deputato.