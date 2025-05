video suggerito

Rissa nella festa scudetto a Melito, 20enne fa da paciere e viene accoltellato Un 21enne è stato ricoverato nella notte nell'ospedale di Aversa; sarebbe intervenuto per sedare gli animi durante una rissa a Melito e lo avrebbero accoltellato. Il giovane è stato denunciato: aveva uno sfollagente.

A cura di Nico Falco

Frame dal video della rissa pubblicato sui social

Sarebbe intervenuto in una rissa scoppiata durante i festeggiamenti per lo scudetto a Melito, in provincia di Napoli, avrebbe tentato di fare da paciere ma uno dei coinvolti lo avrebbe accoltellato all'addome. Ricostruzione del ferimento di un 20enne del posto, incensurato, che è stato ricoverato nella notte nell'ospedale di Aversa; sull'accaduto indagano i carabinieri della stazione locale, che hanno acquisito anche i filmati della rissa, ripresi da alcuni passanti con gli smartphone e pubblicati sui social.

I militari sono intervenuti nell'ospedale del Casertano a seguito della segnalazione dell'arrivo del ragazzo ferito. Il giovane è stato trattenuto in prognosi riservata ma per lui i medici hanno escluso il pericolo di vita. Sarebbe stato raggiunto da un singolo fendente all'addome, la coltellata non avrebbe leso organi vitali. Contemporaneamente, i carabinieri sono intervenuti anche in piazza Santo Stefano, sempre a Melito, per una rissa. Dalle successive indagini è emerso che i due episodi sarebbero collegati.

Il 20enne, infatti, sarebbe intervenuto proprio in quella rissa, scoppiata in via Santo Stefano e proseguita in via Roma, e avrebbe tentato di riportare i litiganti alla calma; qualcuno, però, avrebbe tirato fuori un coltello e lo avrebbe ferito. Il ragazzo è stato inoltre denunciato perché trovato in possesso di uno sfollagente. Le indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'evento.