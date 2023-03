Rissa nel carcere minorile di Nisida: feriti detenuto e agente Mattinata di tensione nel carcere minorile di Nisida Sappe a Napoli, dov’è scoppiata una rissa tra detenuti. Ferito un ragazzo e un agente della penitenziaria.

A cura di Alessia Rabbai

Due feriti è il bilacio di una rissa tra detenuti scoppiata all'interno del carcere Nisida Sappe di Napoli. Uno dei ragazzi, che è poi stato soccorso per le ferite riportate, procurandosi una mazza ha cercato di colpire gli altri detenuti e un agente della polizia penitenziaria di turno intervenuto per dividerli. La lite è scaturita per futili motivi oggi, venerdì 17 marzo. Una mattinata di tensione, che ha visto scontrarsi detenuti minorenni napoletani e stranieri. A rendere noto l'accaduto è stato il carcere stesso. Durante la rissa è rimasto coinvolto anche un agente, che nel tentativo di sedarla ha dovuto ricorrere a cure mediche.

Ad intervenire sull'episodio il coordinatore regionale per i minori per la Campania del sindacato autonomo polizia penitenziaria Federico Costigliola: "Solo l'intervento in massa del personale di polizia penitenziaria in servizio è riuscito a riportare la situazione alla calma e a ripristinare la sicurezza all'interno istituto" ha commentato. Il Sappe ha spiegato che "bisogna riflettere attentamente su quanto accade nel Distretto Minorile Campano. I disordini sono continui e derivano dell'assegnazione dell'utenza straniera proveniente dal nord Italia".

Il Sappe ribadisce che tra i detenuti stranieri e quelli campani non è possibile una convivenza civile all'interno del carcere: "A dimostrarlo sono dinamiche di questo tipo, quello di stamattina è solo l'ultimo episodio. A farsi carico di quanto accade in carcere e dei rischi sono gli agenti della polizia penitenziaria e il personale che vi lavora all'interno in generale, purtroppo troppo spesso ci ritroviamo a dover far fronte a queste problematiche e a situzioni complesse, difficili da gestire".