Rissa nel bar in via Alvino al Vomero, cliente picchiato da due persone mentre prende il caffè Rissa nella notte in un bar del Vomero: un cliente sarebbe stato aggredito da due uomini mentre consumava al bancone, i responsabili sono poi fuggiti.

A cura di Nico Falco

Due persone sarebbero entrate all'improvviso nel bar di via Enrico Alvino, al Vomero, e avrebbero aggredito uno dei clienti, scatenando una rissa. Ricostruzione ancora in corso, per l'episodio accaduto nella notte nel quartiere collinare di Napoli; sul posto è intervenuta una pattuglia dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli. Le immagini dell'aggressione, riprese da una telecamera di sorveglianza dell'attività commerciale, sono state diffuse sui social dal deputato Francesco Emilio Borrelli, che suoi suoi canali riporta la testimonianza del titolare dell'attività:

Sono entrati ed hanno cominciato a picchiarlo selvaggiamente. Non capivamo cosa stesse accadendo. Hanno messo a soqquadro il bar, il sangue scorreva a fiumi e si è sparso ovunque. Mia figlia che era alla cassa dalla paura si è sentita male. Qui è terra di nessuno, non c’era un poliziotto in tutta la zona e in quelle adiacenti. Siamo in una giungla.

I due si sono dileguati prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Gli agenti hanno raccolto le dichiarazioni di diversi presenti, tra cui dipendenti del bar; i motivi dell'aggressione al momento restano sconosciuti. Aggiunge Borrelli:

Ci auguriamo che gli aggressori vengano al più presto consegnati alla giustizia. È possibile mai che c’è gente che se ne vada in giro a picchiare gli altri senza alcun motivo? È possibile tanta libertà d’azione senza alcun controllo nelle strade? Pochi agenti e poche pattuglie e così violenti e delinquenti hanno il via libera. Serve un rafforzamento degli uomini delle forze dell’ordine, lo chiediamo da tempo ed era stato promesso dal Ministro competente ma fino ad oggi sono state parole vane.