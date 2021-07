Rissa in strada a Santa Maria Capua Vetere: calci e pugni tra un ciclista e un automobilista Schiaffi, calci e pugni a Santa Maria Capua Vetere, in pieno centro. La rissa “immortalata” da una delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. I due protagonisti sono un ciclista ed un automobilista, entrambi di passaggio su via Avezzana. Sconosciuti i motivi della rissa: non risultano denunce.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una rissa tra passanti che sfocia in calci e pugni su via Avezzana, in pieno centro a Santa Maria Capua Vetere. Il tutto immortalato da una telecamere di videosorveglianza di un negozio del marciapiede di fronte. Impossibile, al momento, capire se tra i due litiganti esistessero vecchie ruggini, o se il tutto sia nato per puro caso. Fatto sta che ad avere la peggio tra un ciclista ed un automobilista è proprio il secondo, che alla fine è costretto a scappare dopo aver incassato calci e pugni, con il ciclista che prova perfino ad aggrapparsi alla macchina che sta fuggendo.

Il video è stato diffuso dalla Onlus "Ciò che vedo in città" di Santa Maria Capua Vetere. Le immagini si commentano da sole: si vede inizialmente il normale flusso di traffico cittadino quando, improvvisamente, un'automobile accosta al lato del marciapiede, seguito da un ciclista che a sua volta la affianca dal lato del passeggero. Non è chiaro se i due avessero già avuto modo di "discutere" poco prima, anche se la dinamica lo lascerebbe supporre. Fatto sta che dopo qualche secondo di "vicinanza", l'automobilista scende e raggiunge l'altro lato della vettura, dove si trova l'uomo in bicicletta e tenta di aggredirlo.

Ma il ciclista reagisce a sua volta, lascia il mezzo a due ruote per terra e si scaglia contro l'uomo come una furia. Schiaffi, calci e pugni, tanto che l'automobilista finisce a terra. L'automobile, intanto, lasciata senza freno a mano, si allontana anche di qualche metro dopo essere stata "spintonata" nella colluttazione. Due uomini intervengono per fare da pacieri, ma dopo qualche istante il ciclista si scaglia nuovamente contro l'automobilista: e ancora calci, pugni e schiaffi. La situazione si ripete poco dopo, e l'uomo alla fine risale in automobile per allontanarsi, ma il ciclista dopo che di nuovo appare "tranquillizzato" si riscaglia contro la vettura stessa, che è già in moto per allontanarsi, tanto da tentare di aggrapparsi ad essa e finire per terra. Le braccia allargate e sconsolate di uno dei due "pacieri" chiudono di fatto il video, che al momento resta senza spiegazioni. Non risultano denunce presentate dall'uno o dall'altro dei due "contendenti". Ma non è escluso che nelle prossime ore le forze dell'ordine, magari visionando le immagini diffuse in Rete, possano procedere d'ufficio ad identificare entrambi e chiedere spiegazioni.