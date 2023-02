Rissa in strada, 17enne colpito alla testa con una spranga di ferro a Portici Colpito alla testa con una mazza di ferro durante una rissa: 17enne portato in ospedale, non è in pericolo di vita. La vicenda a Portici, nel Napoletano.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una violenta rissa in strada è sfociata in un'aggressione vera e propria ai danni di un 17enne, finito in ospedale dopo essere stato colpito alla testa da una spranga di ferro. La vicenda è accaduta nella tarda serata di domenica 19 febbraio a Piazza Poli, nel cuore della movida di Portici, nel Vesuviano. Ancora da chiarire le esatte circostanze della vicenda: il 17enne è in ospedale ma non è in pericolo di vita. Si indaga per ricostruire con esattezza le cause dell'aggressione e dare un nome e un volto ai protagonisti della vicenda: maggiore chiarezza potrebbe arrivare anche dalle eventuali telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

I carabinieri sono arrivati attorno alle 23 in piazza Poli dopo la segnalazione di una rissa in corso: giunti sul posto, i protagonisti erano già scappati, ma a terra è stato ritrovato un 17enne sanguinante. Il giovane presentava ferite alla testa, ed è stato così disposto per lui il trasporto in ospedale. Portato dal personale medico-sanitario del 118 all'ospedale del Mare di Ponticelli, il 17enne è stato curato per le ferite subite: fortunatamente il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita, ma le sue condizioni vengono costantemente monitorate dai medici del nosocomio partenopeo, che lo stanno sottoponendo a controlli approfonditi. Dalle prime ricostruzioni, sembrerebbe che il giovane, incensurato, sia stato aggredito per cause ancora da accertare da un gruppo di coetanei, uno dei quali lo avrebbe colpito con una mazza di ferro alla nuca: gruppo che sarebbe poi scappato prima dell'arrivo dei carabinieri, lasciando il 17enne a terra sanguinante per i colpi subiti.