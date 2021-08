Rissa finisce a coltellate nel Rione Traiano: un morto e due feriti La vittima è Raffaele Guida, 48enne già noto alle forze dell’ordine. Nella notte, in via Tertulliano, una violenta rissa scoppiata per cause ancora in corso di accertamento, ha coinvolto più persone ed è finita nel sangue: il 48enne è stato accoltellato più volte ed è morto in ospedale. Feriti, in maniera non grave, due fratelli.

A cura di Valerio Papadia

Notte di sangue al Rione Traiano, complesso di edilizia popolare tra Fuorigrotta e Soccavo, periferia occidentale di Napoli: un uomo di 48 anni, Raffaele Guida, già noto alle forze dell'ordine, è deceduto, colpito da numerose coltellate. Da quanto si apprende, questa notte, in via Tertulliano è scoppiata una violenta rissa, le cui cause sono ancora in corso di accertamento: al culmine del litigio, il 48enne è stato colpito ripetutamente dai fendenti. Trasportato d'urgenza all'ospedale San Paolo, per Guida non c'è stato però niente da fare: al nosocomio di via Terracina il 48enne è arrivato già privo di vita. Nella rissa sono rimasti feriti anche due fratelli – M.L. e S.L. le loro iniziali – anche loro già noti alle forze dell'ordine, che però non hanno riportato gravi conseguenze. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato.

Agguato a Ponticelli, un morto e un ferito

Nella serata di ieri, un'altra vittima a Napoli: si tratta di Salvatore Di Martino, 45 enne con precedenti, ferito da colpi d'arma da fuoco in via Camillo De Meis, a Ponticelli, periferia orientale della città. Trasportato al Pronto Soccorso della clinica Villa Betania, il 45enne è morto a causa delle ferite riportate. Alla notizia della morte di Di Martino, alcuni famigliari hanno devastato l'ospedale. Ferito dagli spari anche un 49enne – S.S. le sue iniziali: trasportato all'ospedale del Mare in gravi condizioni, non è in pericolo di vita.