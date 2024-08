video suggerito

Rissa tra turisti e dipendenti del garage a Napoli, otto denunciati La Polizia ha denunciato 4 napoletani e 4 svedesi per la rissa avvenuta ieri in via Goethe; il video, ripreso da un edificio vicino, era stato pubblicato sui social.

A cura di Nico Falco

Un frame del video della rissa

Otto persone sono state denunciate per la rissa avvenuta in via Goethe, accanto al Comune di Napoli, quando gli addetti a un garage e alcuni turisti stranieri si sono picchiati in strada a seguito di un diverbio; la discussione, ma su questo aspetto ci sono ancora accertamenti in corso, sarebbe nata perché il veicolo sarebbe stato danneggiato mentre veniva portato fuori dal garage. La Polizia di Stato è intervenuta nel pomeriggio di ieri, 31 luglio, a seguito di una nota arrivata alla Sala Operativa; sul posto si sono dirette le volanti del commissariato Dante e dell'Ufficio Prevenzione Generale.

Le fasi della rissa sono visibili in un video, girato da uno degli edifici vicini e pubblicato sui social. E quello che si vede nelle immagini è impressionante: colpi alla cieca, con bastoni e caschi da moto, in più persone che si accaniscono su una già a terra. E, ovviamente, traffico paralizzato. Il tutto a pochi passi dalla Questura di Napoli e dal Comune e da via Toledo, nel pieno centro cittadino.

Gli agenti, grazie alle informazioni raccolte sul posto e ai video dei sistemi di videosorveglianza di un esercizio commerciale vicino, hanno ricostruito l'episodio: la lite era cominciata poco prima all'interno del garage ed era proseguita in strada, dopo una discussione tra i dipendenti e alcuni clienti. Sono state identificate otto delle persone che hanno preso parte alla rissa: si tratta di quattro napoletani e quattro svedesi, di età compresa tra i 21 e i 56 anni; per tutti è scattata la denuncia per rissa aggravata e lesioni personali aggravate.