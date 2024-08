Pugni e calci in pieno centro a Napoli: rissa con decine di persone blocca il traffico Il deputato Francesco Emilio Borrelli ha pubblicato sui social il video della violenta rissa, avvenuta a due passi da via Toledo e piazza Municipio, nel cuore di Napoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Una violenza inaudita quella andata in scena in via Goethe: siamo a due passi da via Toledo e da piazza Municipio, dalla sede del Comune e dalla Questura, in pieno centro a Napoli, dove decine di persone hanno dato vita a una rissa e si sono fronteggiate con calci, pugni e bastoni. Da una prima ricostruzione di quanto accaduto, ancora da verificare, ad affrontarsi sarebbero stati i lavoratori di un'autorimessa della zona e alcuni clienti, probabilmente dei turisti stranieri, che si sarebbero rifiutati di pagare l'importo della sosta dopo aver trovato le loro automobili danneggiate. La violenta rissa ha creato ripercussioni al traffico, sia automobilistico che pedonale, che è rimasto bloccato a lungo.

A raccontare quanto accaduto è stato il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che sui social network ha pubblicato anche i video della violenta rissa. Il deputato ha commentato:

Una scena degna di un barrio sudamericano ma forse neanche li avvengono più certi episodi. L’ennesima tacca sulla vergogna di Napoli. Una bandiera portata alta e fieramente da violenti, delinquenti e cialtroni che fa ombra al volto sano di questa città. Abbiamo chiesto al Questore di identificare tutte le persone coinvolte nella rissa e di prendere provvedimenti seri. Sulla situazione garage sono anni che lanciamo l’allarme. Tariffe spropositate, strade pubbliche usate come postazioni auto dei garage con relativa sosta selvaggia, intere vie bloccate. Se poi chi gestisce queste autorimesse lo fa con metodi pseudo-camorristici e fa ricorso all’intimidazione e alla violenza allora è il caso di fermarli