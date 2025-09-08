Rissa a colpi di coltello tra 18enni, interviene anche la mamma di uno di loro: 4 denunciati a San Giorgio a Cremano

Tre 18enni e una donna di 45 anni, madre di uno di loro, sono stati denunciati dalla Polizia di Stato a San Giorgio a Cremano, nella provincia di Napoli.

Nella notte appena trascorsa, a San Giorgio a Cremano, cittadina all'ombra del Vesuvio, nella provincia di Napoli, una rissa tra giovanissimi è sfociata nel sangue: il bilancio è di tre 18enni feriti a colpi di coltello. Nella fattispecie, gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Napoli, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti, a seguito di una nota pervenuta alla Centrale Operativa, all'ospedale del Mare, dove poco prima erano arrivati tre 18enni con ferite da arma da taglio.

Alla rissa ha partecipato anche la madre di uno dei giovani

Dalle indagini esperite, i poliziotti hanno accertato che i tre giovani, nella tarda serata di ieri, erano rimasti coinvolti in una rissa avvenuta in piazza Troisi, nel centro di San Giorgio a Cremano, scaturita verosimilmente da futili motivi: al culmine della lite, i tre si sono affrontati a colpi di coltello, rimanendo feriti. Inoltre, gli agenti di polizia hanno individuato una donna di 45 anni, madre di uno dei tre giovanissimi coinvolti, accertando che anche lei aveva partecipato alla rissa. Pertanto, al termine delle formalità di rito, i tre 18enni e la donna sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria per rissa.

Il prefetto di Napoli intensifica i controlli a San Giorgio a Cremano

Sull'episodio di violenza avvenuto questa notte a San Giorgio a Cremano è intervenuto anche il prefetto di Napoli, Michele di Bari, che ha condannato fermamente quanto accaduto e ha disposto l'intensificazione dei servizi di controllo e vigilanza delle forze dell'ordine sul territorio. Dell'episodio si parlerà anche nel corso del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, fissato in Prefettura oggi, lunedì 8 settembre.