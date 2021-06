Una violenta rissa tra giovanissimi è scoppiata nella notte tra il 12 e il 13 giugno a Bacoli, nella provincia di Napoli, dove in via Miliscola, luogo di ritrovo della movida cittadina, molti ragazzi si sono affrontati a colpi di casco e tirapugni: alcuni partecipanti alla rissa sono stati individuati e denunciati dai carabinieri. Si tratta di nove giovanissimi, sei dei quali minorenni (il più giovane ha 15 anni), denunciati dai carabinieri della stazione di Bacoli per rissa: i militari dell'Arma sono riusciti a identificarli grazie alle telecamere di sorveglianza della zona, alle testimonianze dei presenti e ai video della rissa pubblicati sul web e diventati virali. Inoltre, al proprietario del bar nel quale si è scatenata la rissa, i carabinieri hanno notificato l'avvio di un procedimento di sospensione. Continuano le indagini per identificare anche gli altri giovani coinvolti nella violenta rissa.

Un giovane di 22 anni ferito durante la rissa

Nella zuffa occorsa a Bacoli durante lo scorso weekend, probabilmente scoppiata per futili motivi, è rimasto ferito un ragazzo di 22 anni, ricoverato all'ospedale di Pozzuoli con diverse contusioni. Circa una ventina i giovani che si sono affrontati in via Miliscola, con caschi utilizzati come armi e tirapugni: sul posto, su segnalazione di alcuni residenti, sono arrivati i carabinieri, alla cui vista i partecipanti alla rissa si sono dileguati.

L'episodio ha sollevato polemiche visto che, come detto, le immagini sono state diffuse sui social network. Il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, ha così commentato: "È l’ennesima notte di follia nella movida napoletana, l’ennesima rissa che vede come protagonisti tanti minorenni. Sono settimane che denunciamo la deriva pericolosa che sta assumendo la movida post lockdown; viaggiamo ad una media pericolosa di 2-3 maxi risse a weekend. Ed è inquietante, guardando le immagini, sentire le risate degli ‘spettatori’ che guardano divertiti e interessati come se fosse tutto un gioco".