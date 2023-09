Rischio terremoto ai Campi Flegrei, i sindaci da Musumeci: esercitazioni e nuovo piano emergenza

Faccia a faccia a Roma tra i sindaci di Napoli e dei Campi Flegrei e il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, per affrontare il fenomeno del bradisismo, ripreso con forza nella zona del Supervulcano negli ultimi mesi con terremoti e sciami sismici. L'incontro, sollecitato dai primi cittadini del Napoletano dopo la scossa di magnitudo 3.8 del 7 settembre scorso, la più forte degli ultimi 40 anni, si è tenuto oggi a Palazzo Chigi, ed ha delineato le linee guida dell'intervento del Governo.

All'incontro hanno partecipato i sindaci di Pozzuoli (Luigi Manzoni), Bacoli (Josi Della Ragione), Quarto (Antonio Sabino), Monte di Procida (Giuseppe Russo) e il sindaco di Città Metropolitana, Gaetano Manfredi. Dal vertice è emerso un piano in quattro punti:

La realizzazione in tempi ristretti di un piano di analisi delle vulnerabilità del territorio è il primo punto all'ordine del giorno. Sarà redatto da Comune e Regione Campania, con fondi messi a disposizione dal Governo. Servirà a comprendere meglio quali potrebbero essere le ricadute del bradisismo sul patrimonio immobiliare flegreo, in particolare del comune di Pozzuoli.

Previsto anche un nuovo progetto di comunicazione per tenere informati i cittadini, che sarà gestito dalla Regione con fondi regionali e dello Stato, ed avrà come obiettivo anche il coinvolgimento degli alunni delle scuole primarie.

Sarà aggiornato, inoltre, il programma di emergenza e delle vie di fuga. I cittadini saranno chiamati a svolgere periodicamente le esercitazioni, in modo da essere preparati in caso di emergenza.

La Regione, infine, dovrà predisporre un ulteriore piano di verifica delle varie reti infrastrutturale del territorio flegreo. Di questo si farà carico il Governo, dopo ulteriori incontri che avverranno solo con la Regione.

Per il sindaco di Napoli e della Città Metropolitana, Gaetano Manfredi,

“La riunione a Palazzo Chigi col ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci sulla questione bradisismo – materia di cui mi sono occupato anche sul piano scientifico per molti anni – è stata molto utile. Sono state accolte le mie richieste finalizzate a: dotarci di un riferimento scientifico unitario per evitare il rischio di una comunicazione non omogenea che rischia di creare solo danni al territorio dei Campi Flegrei; aggiornare il piano di emergenza e conseguente evacuazione; disporre di ulteriori risorse e mezzi per la Protezione Civile dei singoli comuni; accelerare sulla formazione dei tecnici in collaborazione con le Università e l’Ingv. Ho inoltre sollecitato un approfondimento sul patrimonio edilizio già in condizioni precarie su cui intervenire a scopo preventivo”.