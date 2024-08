video suggerito

Rischia di soffocare mentre mangia in pizzeria, 50enne salvato da un poliziotto con la manovra di Heimlich È accaduto a Pietrelcina, nella provincia di Benevento. Provvidenziale l’intervento di un agente di polizia libero dal servizio, che si trovava anche lui a cena in pizzeria. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

20 CONDIVISIONI condividi chiudi

Soltanto il provvidenziale intervento di un poliziotto ha evitato che si consumasse una tragedia e che un uomo di 50 anni morisse soffocato da un boccone della cena che stava mangiando: è accaduto nella serata di ieri, giovedì 8 agosto, a Pietrelcina, cittadina nella provincia di Benevento nota per aver dato i natali a Padre Pio. Da quanto si apprende, il 50enne stava cenando in una pizzeria della cittadina quando un boccone gli sarebbe rimasto in gola, impedendogli di respirare correttamente.

Alcuni dei presenti avrebbero provato a dargli delle pacche tra le scapole nella speranza che la situazione si risolvesse, ma non ci sono stati miglioramenti; anzi, la situazione del 50enne peggiorava sempre di più. Fortunatamente, in pizzeria era presente anche un poliziotto della Divisione Anticrimine della Questura di Benevento, libero dal servizio, che ha assistito alla scena e ha praticato al malcapitato la manovra di Heimlich, riuscendo così a disostruirgli le vie aeree prima che potesse essere troppo tardi, salvandogli così la vita.