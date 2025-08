Riprende l’incendio sul Monte Barbaro di Pozzuoli: brucia la macchia mediterranea per il terzo giorno

È ripartito l'incendio sul Monte Barbaro di Pozzuoli, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate. La collina ricoperta dalla macchia mediterranea brucia per il terzo giorno consecutivo, nonostante il lavoro incessante di Protezione Civile della Regione Campania e dei vigili del fuoco per domare le fiamme. Il rogo era scoppiato nella serata di sabato 2 agosto. Nel corso della mattinata di ieri sembrava essere stato estinto. Poi, a causa delle forti raffiche di vento, i focolai si sono riaccesi. Domato di nuovo in serata, è ripreso nella notte. Questa mattina, lunedì 4 agosto, la Protezione Civile Regione Campania è nuovamente al lavoro sul monte Barbaro di Pozzuoli dove sono riprese le fiamme. Sul posto il Direttore Operazioni Spegnimento (DOS) della stessa protezione civile regionale e gli operatori della SMA Campania attivati sempre dalla Sala operativa regionale, oltre ai vigili del fuoco, guidati dal Comandante Giuseppe Paduano.

Incendio anche a Cigliano di Pozzuoli

Un altro incendio, invece, è scoppiato nella notte a Cigliano, nella città di Pozzuoli. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, la polizia municipale e i volontari della protezione civile della regione Campania. Distrutti anche in questo caso, vari terreni ricoperti dalla preziosa macchia mediterranea. Un fine settimana molto impegnativo quindi per i vigili del fuoco che sono intervenuti nella zona flegrea anche con i canadair e gli elicotteri per spegnere gli incendi su Monte Barbaro e Monte Gauro.