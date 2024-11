video suggerito

Ripartono gli orti urbani a Capodimonte, saranno aperti a scuole e abitanti Riparte il progetto degli orti urbani a Capodimonte, nei pressi del bosco. “Sarà aperto alle scolaresche e agli abitanti” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Ripartono gli orti urbani a Capodimonte, con il patrocinio del Comune di Napoli e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Dopo un breve blocco delle attività avvenuto a maggio, a seguito dell’apertura di un’istruttoria da parte di Città Metropolitana di Napoli, nel mese di agosto la concessionaria ha ricevuto il via libera dall'ex provincia per proseguire il progetto degli orti urbani a Capodimonte. Saranno aperti anche agli studenti delle scuole, con le quali si prevede di stipulare un protocollo di intesa, e agli abitanti del quartiere.

"Orti urbani aperti a scuole e abitanti"

"Il progetto – spiegano gli organizzatori in una nota – si è posto come obiettivo quello di trasformare un’area precedentemente utilizzata come discarica abusiva in uno spazio verde con orti urbani, a disposizione della cittadinanza, bambini e scuole e dotato di spazi di aggregazione per i residenti e le fasce più fragili della comunità. L’iniziativa, apprezzata per il suo valore sociale, ha ottenuto il patrocinio della III Municipalità di Napoli, del Sindaco di Napoli, e del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, a conferma dell’importanza del progetto per il territorio locale e nazionale".

Pronti i terreni per la coltivazione

In questi primi mesi, si è proceduto a rimuovere grandi quantità di rifiuti e predisporre il terreno per la coltivazione. "In vista di una più ampia collaborazione con le istituzioni – concludono – è previsto anche un protocollo d’intesa con le scuole del territorio, che consentirà l’utilizzo gratuito degli spazi durante le ore scolastiche ed extra-scolastiche, rafforzando ulteriormente il ruolo dell’associazione come punto di riferimento per la comunità".