video suggerito

Rione Sanità, crolla solaio in via Santa Maria Antesecula, anziano di 83 anni illeso Il solaio di un appartamento è crollato, distruggendo la camera da letto sottostante: illeso un 83enne, in quel momento in un’altra stanza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

104 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un solaio è crollato in pieno centro storico a Napoli: illeso, miracolosamente, un 83enne che era in quel momento in un'altra stanza. Ma le immagini scattate dai carabinieri intervenuti sono impressionanti: il solaio è infatti venuto giù in malo modo, distruggendo l'intera stanza da letto dell'uomo.

L'episodio è avvenuto in Santa Maria Antesecula, la strada che diede i natali a Totò, all'altezza del civico 126, nel cuore del Rione Sanità di Napoli: a venire giù è stato il solaio di un appartamento al 4° piano, crollato nella camera da letto di un 83enne, rimasto illeso perché in quel momento era in un'altra stanza. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione Napoli Stella, assieme ai vigili del fuoco che stanno mettendo in sicurezza l'appartamento.