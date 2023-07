Rintracciati a Napoli fidanzati minorenni: in “fuga” da Taranto per vedere la città La Polfer di Napoli ha rintracciato nella stazione centrale due fidanzatini minorenni di Taranto; i genitori ne avevano denunciato la scomparsa in mattinata.

A cura di Nico Falco

Avevano deciso di fare un viaggio a Napoli e così, senza avvisare nessuno, erano saliti sul primo treno. Dopo aver passato qualche ora in città, però, arrivata la sera, si sono resi conto di non avere punti di riferimento e di non saper più come fare a tornare indietro: si sono ritrovati, comprensibilmente spaesati, nella stazione di piazza Garibaldi. E hanno finalmente risposto al telefono che squillava da ore, fornendo le informazioni che avrebbero di lì a poco permesso alle forze dell'ordine di rintracciarli.

Protagonista una coppia di fidanzatini minorenni di Palagiano, in provincia di Taranto. I due, entrambi 17enni, erano scomparsi ieri mattina dal comune pugliese. I genitori, non vedendoli tornare e non riuscendo in nessun modo a contattarli, si erano rivolti alle forze dell'ordine e avevano sporto denuncia presso i carabinieri della stazione locale. I militari avevano avviato le ricerche e pattugliato le stazioni ferroviarie ma della coppietta non c'era traccia. Fino alla sera, quando uno dei due ha risposto al cellulare e ha riferito di trovarsi a Napoli.

I carabinieri hanno quindi segnalato la vicenda alla Sala Operativa del Compartimento Polfer, fornendo la descrizione dei due ragazzi e dei vestiti che indossavano; grazie anche alle telecamere presenti nella stazione gli agenti li hanno rintracciati in poco tempo, si trovavano ancora all'interno della stazione centrale, disorientati e un po' impauriti. I familiari sono stati avvisati e, con la loro autorizzazione e su disposizione del pm di turno, i ragazzi sono stati accompagnati al primo autobus diretto a Taranto.