Rinnovo passaporto a Napoli e in Campania, gli orari degli open day nelle questure Le Questure di Napoli e Salerno hanno indetto open day per il rinnovo dei passaporti; per altri sportelli serve prenotazione online sul sito della Polizia.

A cura di Nico Falco

La questione passaporti resta ancora nel caos: mesi di attesa per ricevere il nuovo (il vecchio documento non si rinnova ma se ne produce uno ex novo), ma spesso è anche impossibile fissare l'appuntamento per presentare la domanda. Per questo motivo numerose questure hanno deciso di organizzare degli Open Day, fissando giorni e orari in cui i cittadini possono presentarsi per la richiesta senza avere effettuato la prenotazione.

Come richiedere il rinnovo del passaporto online

La prenotazione online si può fare al seguente link: passaportonline.poliziadistato.it. Tramite la procedura guidata è possibile richiedere l'appuntamento soltanto negli uffici della Questura del territorio di residenza, sia presso la sede centrale sia presso i commissariati collegati ove presente il servizio; le disponibilità variano a seconda dello sportello scelto. Il servizio si può utilizzare esclusivamente con la propria identità digitale.

Rinnovo del passaporto a Napoli

L'Ufficio Passaporti (via Bracco, 24) è aperto al pubblico, in via straordinaria, tutti i giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30, in modalità open day; può rivolgersi allo sportello chi non è riuscito a prenotare l'appuntamento ma anche chi, pur avendo effettuato la prenotazione, non potrà presentarsi nel giorno stabilito.

Il ritiro del documento, invece sarà possibile soltanto negli orari di apertura al pubblico ordinaria (da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il martedì anche dalle 14.30 alle 16.30)

Rinnovo del passaporto a Salerno

Lo sportello dell'Ufficio Passaporti della Questura di Salerno (piazza Giovanni Amendola, 16) sarà aperto sabato 1 luglio 2023 dalle 9 alle 13 in modalità Open Day. Si consiglia comunque, si legge nella nota diramata, di effettuare la prenotazione sul sito per garantire ai cittadini un minore tempo di attesa allo sportello di ricezione delle istanze.

La Questura inoltre invita i cittadini che non potranno presentarsi all'appuntamento programmato a cancellarlo, in modo da liberare lo slot per altre persone.

Rinnovo del passaporto a Caserta

La Questura di Caserta non ha per il momento in programma iniziative open day. All'ufficio passaporti si accede quindi previa prenotazione online. Gli orari dello sportello della Questura (Piazza della Prefettura, 5) sono: dalle 9 alle 12 il lunedì e il venerdì, dalle 15 alle 18 il martedì e il giovedì, chiuso il mercoledì, il sabato e la domenica.

Rinnovo del passaporto ad Avellino

Al momento non sono in programma iniziative open day ad Avellino, si accede quindi previa prenotazione. L'ufficio Passaporti della Questura (via Giovanni Palatucci, 16) sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e, di pomeriggio, il martedì e il giovedì dalle 15 all 18. Gli uffici dei commissariati distaccati (Ariano Irpino, Cervinara, Lauro, San'Angelo dei Lombardi) saranno aperti ogni giovedì pomeriggio dalle 15 alle 18.

Rinnovo del passaporto a Benevento

A Benevento non sono in programma iniziative open day. L'ufficio passaporti (via Raffaele De Caro, 11) è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Per accedere è necessaria la prenotazione online sul sito istituzionale della Polizia di Stato.

I tempi di attesa per chiedere il passaporto nelle città italiane

L'organizzazione di consumatori "Altroconsumo" ha pubblicato il 15 giugno i dati di una indagine sui tempi necessari per ottenere un appuntamento nelle Questure di 13 città italiane. Le richieste sono state fatte il 6 gennaio. Le questure più veloci sono risultate quelle di Firenze e Napoli (un giorno di attesa, 7 giugno). Seguono Roma (2 giorni, 8 giugno 2023), Palermo (55 giorni, 31 luglio 2023), Ancona (150 giorni, 6 novembre 2023) e Bolzano (230 giorni, 22 gennaio 2024). Impossibile prenotare online, invece, nelle restanti città oggetto dell'indagine (Milano, Torino, Padova, Genova, Bologna e Bari).

Dal 6 giugno, però, la situazione a Napoli sarebbe peggiorata, probabilmente in seguito ad un nuovo boom di richieste: da una prova fatta oggi 16 giugno da Fanpage.it risulta come prima data disponibile in Questura il 29 agosto 2023 (le disponibilità variano anche a seconda dei commissariati).