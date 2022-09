Rincorre una donna in strada armato di piccone: 49enne denunciato a Napoli La vicenda nella serata di sabato a Scampia, periferia Nord di Napoli: l’uomo, originario della Macedonia e irregolare sul territorio, è stato denunciato dalla polizia.

A cura di Valerio Papadia

Armato di piccone, stava inseguendo una donna per strada: per questo motivo, un uomo è stato denunciato dalla Polizia di Stato. La vicenda risale allo scorso sabato sera – ma è stata resa nota soltanto adesso – quando gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli, durante un servizio di controllo del territorio, mentre stavano transitando in viale della Resistenza a Scampia, periferia settentrionale della città, hanno visto un uomo che, armato di un oggetto appuntito, stava rincorrendo una donna. I poliziotti sono così intervenuti: hanno raggiunto, bloccato e disarmato l'uomo, che è stato trovato in possesso di un piccone con una lama di 23 centimetri. L'uomo, un 49enne originario della Macedonia, irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per porto di armi o oggetti atti a offendere.

Inseguimento per 35 chilometri tra Napoli e Caserta: arrestato un uomo

Nella giornata di ieri, invece, i carabinieri hanno arrestato un uomo per resistenza a Pubblico Ufficiale. L'uomo si trovava in auto a Caivano, nella provincia di Napoli, quando ha incrociato i militari dell'Arma: per motivi che sono ancora in corso di accertamento, alla vista dei carabinieri l'uomo ha accelerato e si è dato alla fuga. Un inseguimento che si è protratto per 35 chilometri, fino a San Nicola la Strada, nella provincia di Caserta, cittadina di origine dell'uomo.