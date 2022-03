Rincari, De Luca: “Non riempite la dispensa. Ma su benzina servono controlli anti speculazione” Rincari benzina, De Luca: “Se ci sono speculazioni combattiamole, perché su sciacallaggio nell’usare momenti di crisi per speculare sui prezzi bisogna essere intransigenti”

A cura di Ciro Pellegrino

Le lunghe file e la ressa in molti supermercati di Napoli e provincia nel fine settimana, gli scaffali di farina, pasta e olio svuotati in poche ore, secondo il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, sono frutto di una psicosi che non deve dilagare fra i cittadini campani.

Cosa è successo in questi giorni? In molti consumatori si è diffuso il timore, che – causa guerra in Ucraina – finiscano con scarseggiare alcune materie prime importanti (cereali, farina, derivati del grano) e, dunque, alcuni prodotti di largo consumo come la pasta. Risultato: molta gente ha acquistato in massa questo tipo di prodotti generando un effetto emulazione e quindi replicando scene che abbiamo visto due anni fa col primo lockdown da Covid. Commenta De Luca: «Stiamo tranquilli e calmi, lo dico alle persone che si riempiono la dispensa. Io comunque, non ho riempito nulla».

Rincaro benzina, De Luca contro la speculazione

Poi su un altro tipo di aumento e speculazione, quello del prezzo dei carburanti, De Luca è ancora più netto: