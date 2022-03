Rimborsi su tasse mai pagate: truffati 17 Comuni per oltre un milione di euro nel Casertano Le Fiamme Gialle hanno eseguito 15 misure cautelari nel Casertano: gli indagati sono accusati di aver truffato 17 Comuni, facendosi rimborsare tasse mai pagate.

A cura di Nico Falco

Le indagini erano partite da una operazione sospetta di giroconto, quasi 200mila euro versati su un conto estero. Da lì le fiamme gialle, coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), hanno scoperto un giro di truffe ai danni di 17 Comuni del Casertano, che avevano rimborsato oltre un milione e mezzo di euro per tasse che in realtà non erano state mai pagate: l'inchiesta si è conclusa con l'identificazione di 23 persone ritenute coinvolte e con misure cautelari per 15 persone.

Per tre dei destinatari di misura sono scattati gli arresti domiciliari, per gli altri 12 è stato invece disposto il sequestro preventivo di beni ed immobili. I provvedimenti, emessi dal gip di Santa Maria Capua Vetere, sono stati eseguiti oggi, 28 marzo, dalla Guardia di Finanza di Caserta. Stando a quanto ricostruito dai finanzieri, il gruppo è accusato, a vario titolo, di truffa ai danni dello Stato e di enti comunali, falso ideologico in atto pubblico, mediante induzione in errore nei pubblici ufficiali destinatari delle condotte artificiose, di autoriciclaggio e ricettazione.

A far scattare i controlli era stata una operazione ritenuta sospetta: il Comune di Capua aveva accreditato 198mila euro sul conto corrente di uno degli indagati come rimborso dell'imposta Tasi e la somma era stata subito dopo inviata verso conti esteri; i finanzieri avevano accertato che, in realtà, quella tassa non era stata mai pagata e quindi non c'era motivo perché venisse disposto quel rimborso. La richiesta era stata effettuata previa compilazione di modelli F24 con compensazioni tra crediti erariali e debiti relativi a tributi locali, entrambi inesistenti.

Erano quindi partiti accertamenti per capire se anche altri Comuni avessero ricevuto richieste di rimborso con le stesse modalità e le fiamme gialle avevano così ricostruito 21 episodi di frode, che avevano coinvolto 17 Comuni, e identificato 23 persone risultate implicate a vario titolo nelle truffe; secondo le stime dei finanzieri il sistema avrebbe fruttato un guadagno illecito di circa un milione e mezzo di euro.