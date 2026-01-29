napoli
Rifiuti provenienti da tutta la Campania smaltiti in mezzo ai campi: blitz all’alba, 12 arresti

Vasta operazione dei carabinieri all’alba di oggi, 29 gennaio, in tutta la Campania: smantellata un’organizzazione dedita allo smaltimento illeciti di rifiuti.
A cura di Valerio Papadia
È scattato nelle prime ore di oggi, giovedì 29 gennaio, il blitz che ha portato i carabinieri a smantellare una organizzazione criminale dedita allo smaltimento illecito di rifiuti speciali. A partire dall'alba, i carabinieri per la Tutela dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di Napoli, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Salerno e con la collaborazione dei carabinieri dei Comandi Provinciali di Napoli, Salerno e Caserta, stanno eseguendo 12 provvedimenti cautelari personali.

Sono circa 70 i carabinieri che sono impegnati nell'operazione. Stando alle prime informazioni trapelate, l'organizzazione criminale avrebbe smaltito illecitamente rifiuti speciali provenienti da varie province della Campania, abbandonandoli in aree agricole senza nessuna condizione di sicurezza.

