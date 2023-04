Rifiuti e lastre di amianto ammassati nel campo rom di Qualiano: arrivano i carabinieri Ancora controlli nel campo rom di Qualiano: sequestrati rifiuti pericolosi come lastre di amianto, alcuni dei quali parzialmente bruciati, e sette autovetture.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il campo rom di Qualiano durante una precedente operazione dei carabinieri

Nuovi controlli dei carabinieri all'interno del campo rom di Qualiano, nell'hinterland di Napoli. Si tratta dell'insediamento in zona "ex Costagliola", già di recente sotto i riflettori per alcune operazioni di controllo da parte delle forze dell'ordine. Stavolta, all'interno dell'insediamento sono stati trovati oltre 10mila metri cubi di rifiuti, in un'area di per sé grande circa 20mila metri quadri e dove vivono 51 persone, tra cui moltissimi bambini.

I controlli sono stati svolti dalla compagnia di Giugliano in Campania, assieme a quelli del Gruppo di Castello di Cisterna con il supporto del nucleo elicotteristi di Pontecagnano e della stazione forestale di Pozzuoli. Nel campo, tra i circa 10mila metri cubi di rifiuti di vario tipo, sono emerse anche lastre di amianto, materiale notoriamente molto pericoloso per la salute, soprattutto quando si trova alle intemperie: se respirate, infatti, le polveri d'amianto possono provocare patologie mortali, e non esiste una soglia di rischio al di sotto della quale la concentrazione di fibre di amianto nell'aria non sia pericolosa per la salute. Non solo: molti rifiuti erano anche parzialmente bruciati, e molti di questi era rifiuti altrettanto pericolosi. I controlli si sono estesi anche ad alcune automobili: sei di queste sono state sequestrate perché sprovviste di assicurazione, una settima invece sequestrata perché intestata a persona inesistente. Durante l'operazione dei carabinieri, è stato rinvenuto anche il motore di un'autovettura, di ignota provenienza: in questo caso, i militari dell'Arma lo hanno affidato ad una ditta specializzata che si occuperà dello smaltimento in maniera sicura.