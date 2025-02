video suggerito

Rifiuti e accampamenti abusivi sotto il Maschio Angioino, il Comune inizia la bonifica Prosegue la bonifica della zona antistante il Maschio Angioino di Napoli: rimossa una tendopoli, raccolti altri rifiuti di vario tipo.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Alcuni degli sversamenti che il Comune di Napoli ha rimosso nella giornata di oggi

Iniziato lo smantellamento degli accampamenti provvisori dei senza fissa dimori dagli spalti del Maschio Angioino: tecnici di Napoli Servizi, Asia Napoli, Polizia Municipale, Assistenti Sociali e tecnici dell'Asl, sono arrivati questa mattina per proseguire l'opera di bonifica iniziata già nei giorni scorsi con lo smaltimento di alcuni rifiuti abbandonati in zona. Anche oggi, sono state rimosse coperte, indumenti, materassi, carrelli per la spesa e numerose suppellettili, in quantità tali da richiedere l'utilizzo di diversi mezzi per la raccolta rifiuti per poter raccogliere il tutto.

In un secondo momento, gli operai hanno quindi smontato una tendopoli costruita con tavole di legno, reti metalliche e tende di plastica, mentre nell’area era ancora presente un senza dimora con due cani: è stato fatto allontanare ed affidato agli assistenti sociali e dal personale dell'Asl, presente sul posto. L’intervento di bonifica, che fa parte di una vasta riqualificazione dell’area degli spalti del Maschio Angioino, era come detto già iniziato la scorsa settimana ed è stato fortemente voluto dal Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Tuttavia, si proseguirà con la bonifica anche nelle prossime settimane per continuare a rimuovere la mole di rifiuti presente e un altro accampamento su cui non è stato possibile operare questa mattina. "L’obiettivo è riqualificare e riportare al giusto decoro l’intera area", ha fatto sapere Palazzo San Giacomo in una nota.

Una parte della bonifica della zona sotto al Maschio Angioino di Napoli