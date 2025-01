Discarica di rifiuti sugli spalti del Maschio Angioino a Napoli: ci sono anche divani e tv

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Gli spalti del Maschio Angioino trasformati in una discarica abusiva di rifiuti, con vestiario, coperte, suppellettili varie e diversi ingombranti. Trovati anche un divano e un televisore. I resti di una baraccopoli, con tanto di alloggi improvvisati costruiti con tende, reti e lamiere in ferro. I cumuli di immondizia nascosti tra le siepi del Castel Nuovo, la famosa fortezza medievale di Napoli, in piazza Municipio, in pieno centro storico, che risale all'epoca angioina, sede di Musei e associazioni culturali, nonché dell'archivio storico di Eduardo De Filippo, e meta di turisti.

Gli spalti del Maschio Angioino bonificati dai rifiuti

Questa mattina, mercoledì 29 gennaio 2025, sul posto sono intervenuti gli addetti alle pulizie della Napoli Servizi, la società multi-service del Comune, per bonificare tutta l'area. Un vasto intervento di pulizia, bonifica e sanificazione degli spalti del Maschio Angioino. Un intervento fortemente voluto dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e svolto in sinergia dagli operatori della Napoli Servizi, Asia Napoli, Servizi Sociali, Polizia Municipale e Asl Napoli 1 Centro.

L'intervento della Napoli Servizi proseguirà nei prossimi giorni

Nella vasta area che circonda il castello medievale, spesso trasformata in accampamento dei senza fissa dimora, gli addetti di Napoli Servizi hanno raccolto numerosi rifiuti abbandonati, tra i quali vestiario, coperte, suppellettili varie e diversi ingombranti tra cui un divano e un televisore. L’area interessata dalla pulizia è stata infine anche sanificata. Data la complessità dell’intervento e l’enorme cumulo di rifiuti, l'intervento continuerà anche nei prossimi giorni, con l’ausilio di mezzi speciali per poter rimuovere gli alloggi improvvisati costruiti con tende, reti e lamiere in ferro.