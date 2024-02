Rifiuti, a Napoli le prime multe degli ispettori Asia agli incivili: 30 cittadini sanzionati al Vomero La task force di ispettori ambientali di Asia, istituita proprio per vigilare sul corretto conferimento dei rifiuti a Napoli, ha elevato le prime contravvenzioni: settemila euro l’ammontare delle multe. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Arrivano le prime multe degli ispettori ambientali di Asia, l'azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti a Napoli, voluti proprio per controllare il corretto conferimento dei rifiuti e per ottimizzare la raccolta differenziata in città. Gli ispettori, di concerto con gli agenti della Polizia Municipale, hanno operato una serie di controlli al Vomero, quartiere collinare di Napoli, multando 30 cittadini, per un totale di 7mila euro di contravvenzioni elevate.

Nella fattispecie, sono 8 gli ispettori ambientali Asia che hanno operato i controlli al Vomero, che come detto sono stati effettuati insieme agli agenti della Municipale: nello specifico, il corretto conferimento dei rifiuti è stato controllato in piazza Vanvitelli, via Scarlatti, via Cimarosa e nelle zone limitrofe del quartiere.

Tra le irregolarità rilevate nei confronti di residenti, commercianti e titolari di uffici e studi professionali nel quartiere vi sono il conferimento fuori orario dei rifiuti, l'utilizzo errato dei sacchetti per la raccolta differenziata e la mancata differenziazione del materiale imbustato. Si ricorda che i trasgressori rischiano fino a 500 euro di multa.