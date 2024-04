video suggerito

Rifiuti a Napoli, la mappa dell’inciviltà per quartiere: a Posillipo e Chiaia 300 multe in 3 mesi La mappa delle multe per lo sversamento illecito dei rifiuti a Napoli realizzata da Asìa. C’è ancora chi usa i sacconi neri illegali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Quasi 900 multe per abbandono di rifiuti elevate dagli ispettori di Asìa e dalla Polizia Ambientale negli ultimi tre mesi a Napoli. Il Municipio ha rafforzato da quest'anno gli "007" dell'ambiente che vanno a caccia di chi sversa illegalmente i rifiuti, lascia i sacchetti fuori orario o all'esterno dei contenitori, non fa la raccolta differenziata o semplicemente sporca la città. Gli investigatori aprono i sacchetti, trovano indizi per risalire all'identità di chi li ha lasciati. Poi, bussano alla porta e recapitano la multa, con stangate anche di 500 euro.

Nelle maglie dei controlli ci sono finite soprattutto le utenze domestiche che non fanno bene la raccolta differenziata. Ma anche ristoranti e bar, supermercati, studi professionali, imprese edili, negozi che lasciano gli imballaggi e i cartoni in strada al di fuori degli orari consentiti e chi si ostina ancora ad usare i famigerati sacconi neri, vietati dalla legge.

Più che triplicati i numeri delle sanzioni dello scorso anno. Da gennaio 2024, per la precisione, sono 898 le sanzioni elevate in tutta la città, per un totale di 147.436 euro. Un trend nettamente positivo, considerando che in tutto il 2023 sono state 1.121 le sanzioni, per 237mila euro. Numeri confermati nell'ultimo mese di marzo appena trascorso, come evidenziato nel report di Asìa al Comune di Napoli, quando sono stati elevati ben 371 verbali, per 62.070 euro. Lo scorso anno, nello stesso mese, erano appena 89, per 21.100 euro.

Come ha spiegato a Fanpage.it Carlo Lupoli, direttore dei Servizi Generali di Asìa Napoli, l'azienda dell'igiene urbana di proprietà del Comune di Napoli, negli ultimi mesi, la società ha intensificato enormemente la lotta agli sversamenti abusivi di rifiuti. Gli ispettori ambientali, a causa dei pensionamenti, si erano ridotti a 2 per tutta Napoli. Dalla fine dello scorso anno sono diventati 10 e i risultati si vedono:

L'ispettore ambientale è una figura essenziale per rimarcare l'attenzione ed il rispetto al corretto conferimento dei rifiuti. A parte l'azione meramente sanzionatoria nei confronti dei contravventori, ci piace sottolineare che essa è un'azione di stimolo e sostegno verso chi osserva le regole e attua in maniera attenta e scrupolosa la raccolta differenziata. È comunque un modo per dire siamo dalla vostra parte, insieme ce la faremo.

La "mappa dell'inciviltà" a Napoli

Asìa ha stilato una cosiddetta "mappa dell'inciviltà" dove sono segnate le varie discariche e micro-discariche abusive presenti a Napoli. Nei primi tre mesi del 2024, da gennaio a marzo, le multe elevate sono state 898 per un totale di 147.436 euro.

Di seguito l'elenco delle Municipalità e delle relative sanzioni elevate da gennaio a marzo 2024:

I Municipalità Chiaia-Posillipo-San Ferdinando: 323 sanzioni

II Municipalità Avvocata, Montecalvario, Mercato, Pendino, Porto, S. Giuseppe: 182

III Municipalità Stella-San Carlo all'Arena: 93

IV Municipalità S. Lorenzo, Vicaria, Poggioreale, Zona Industriale: 71

V Municipalità Arenella, Vomero: 30

VI Municipalità Ponticelli, Barra, S. Giovanni a Teduccio: 77

VII Municipalità Miano, Secondigliano, S. Pietro a Patierno: 4

VIII Municipalità Chiaiano, Marianella, Piscinola, Scampia: 7

IX Municipalità Soccavo, Pianura: 21

X Municipalità Bagnoli, Fuorigrotta: 90

Le principali infrazioni e chi viola le regole

Ma quali sono le principali infrazioni?

La maggior parte (315) riguarda le utenze domestiche o commerciali e le sanzioni sono relative conferimento in orari diversi o con modalità diverse dei rifiuti, con 16.266 euro di multe. Quindi, c'è la mancanza degli obblighi di pulizia e differenziazione rifiuti (227 multe), per 56.750 euro. Seguono ristoranti e bar con 158 multe per 39.500 euro, quindi gli studi professionali con 40 multe per 10mila euro, i supermercati con 34 sanzioni per 8.500 euro. Altro tema è quello del deposito dei cartoni, in particolare per i negozi: 18 sanzioni per 3.718 euro. Gli scarti dell'edilizia hanno raccolto 11 multe per 2.272 euro, il deposito ingombranti 12 sanzioni per 2.478 euro. Infine, l'uso di sacconi neri: 64 multe per 3.200 euro.