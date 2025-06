video suggerito

Riempie di botte la moglie dopo un litigio: 71enne arrestato per tentato omicidio a Maddaloni L’uomo è stato arrestato nella serata di ieri dalla Polizia di Stato. La vittima ha raccontato che le violenze, sia fisiche che psicologiche, andavano avanti da tempo. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Valerio Papadia

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Una lite in famiglia è degenerata e poteva finire in tragedia a Maddaloni, nella provincia di Caserta, dove gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un uomo di 71 anni per tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia. In seguito a una segnalazione pervenuta al 113, i poliziotti del locale commissariato di pubblica sicurezza, nella serata di ieri, mercoledì 4 giugno, sono intervenuti nell'abitazione di una coppia di coniuge, dove era stata segnalata una lite.

Giunti sul posto, gli agenti della Polizia di Stato si sono imbattuti in una donna, visibilmente scossa e in suo marito, il 71enne, che è stato bloccato. I poliziotti hanno pertanto ricostruito quanto accaduto poco prima del loro arrivo: dopo un violento litigio tra i due coniugi, il 71enne ha dapprima minacciato e poi violentemente percosso la moglie; la donna, però, è riuscita a sottrarsi alle violenze e si è rifugiata nell'abitazione dei vicini, allertando le forze dell'ordine.

Le violenze fisiche e psicologiche andavano avanti da tempo

Dai racconti della vittima, inoltre, i poliziotti hanno appreso che le violenza, sia fisiche che psicologiche, andavano avanti da tempo a causa della gelosia dell'uomo. Pertanto, il 71enne è stato tratto in arresto e, al termine degli atti di rito, è stato portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, in attesa del giudizio di convalida.