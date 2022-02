Riders nel mirino dei rapinatori, a Napoli decalogo Just Eat-carabinieri per i lavoratori La piattaforma di food delivery Just Eat e l’Arma dei carabinieri hanno pubblicato un decalogo per aiutare i rider napoletani in caso di rapina.

A cura di Valerio Papadia

A Napoli, purtroppo molto spesso, i rider più di altre categorie sono esposti a rapine ed episodi di violenza: il caso più eclatante, forse, quello occorso tra il 1° e il 2 gennaio 2021 a Calata Capodichino, dove un rider venne brutalmente picchiato e derubato dello scooter da una banda di ragazzini. Ecco così, per offrire uno strumento utile per la sicurezza dei propri rider, la piattaforma Just Eat, in sinergia con l'Arma dei carabinieri di Napoli, ha pensato a un decalogo per dare consigli e informazioni utili ai propri lavoratori napoletani. Nello specifico, il decalogo offre consigli utili su come affrontare situazioni spiacevoli per i rider, come furti, aggressioni e rapine.

"La collaborazione con l’Arma dei Carabinieri di Napoli è un ulteriore passo in avanti nel nostro impegno per la sicurezza e la tutela dei nostri courier dipendenti, con particolare attenzione alla prevenzione di situazioni di potenziale pericolo. Abbiamo quindi avviato un dialogo proficuo e positivo con l’Arma dei Carabinieri di Napoli per migliorare lo scambio di informazioni e consigli utili tra le parti, condividendo inoltre il nostro modello operativo per dare visibilità su come lavoriamo localmente. Crediamo che la collaborazione nata a Napoli possa rappresentare l’inizio di un progetto più ampio a livello nazionale con l’obiettivo comune di tutelare i nostri lavoratori e le comunità locali, in un’ottica di collaborazione pubblico privato" ha dichiarato Daniele Contini, Country Manager di Just Eat Italia.

Il decalogo per i rider in caso di furto

Ecco cosa prevede il decalogo varato da Just Eat e dall'Arma dei carabinieri in caso di furto:

Leggi anche Corteo Ctp a Napoli, gli autisti bus senza stipendio bloccano Corso Umberto e piazza Garibaldi

Lasciare, se possibile, sempre il mezzo davanti a delle telecamere e/o in zone luminose;

Presentare tempestivamente una denuncia presso la Stazione Carabinieri più vicina;

Fornire ai courier l’ubicazione delle Stazioni dei Carabinieri;

Esiste un fondo di solidarietà per le estorsioni.

Il decalogo per i rider in caso di aggressione o rapina

Ecco, invece, alcuni consigli per i rider in caso di aggressione o rapina: