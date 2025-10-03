Ricoverato in codice rosso per una coltellata al collo dopo una lite in spiaggia

Immagine di repertorio

Prima la lite in spiaggia, poi una coltellata al collo; un cittadino di origine nigeriana è ora ricoverato in codice rosso all'ospedale del Mare di Ponticelli, nell'area orientale di Napoli, dove sarà sotto posto ad intervento chirurgico. La vicenda è accaduta a Torre Annunziata, nei pressi dei giardinetti di via Colombo. Ma tutto è ora al vaglio degli agenti del Commissariato di Torre Annunziata che al momento hanno anche portato presso i loro uffici di polizia un soggetto fortemente indiziato per la vicenda.

Tutto è a accaduto questa mattina, quando in sala operativa è giunta la segnalazione di una persona ferita da arma da taglio al collo: sul posto sono accorsi i poliziotti, con il soggetto ferito che al loro arrivo era già stato trasportato dal personale del 118 prima all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia e quindi all'ospedale del mare di Ponticelli, dove si trova ricoverato in codice rosso e in attesa di intervento chirurgico. Dalle primissime ricostruzioni, sembrerebbe che all'origine del tutto ci sarebbe una lite avvenuta in spiaggia con un altro soggetto, che forse sarebbe stato già identificato dalle forze dell'ordine. Gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata hanno infatti portato presso gli uffici di polizia un soggetto ritenuto fortemente indiziato di essere il responsabile della vicenda. Se ne saprà di più nelle prossime ore.