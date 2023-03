Ricostruita in 3D l’antica villa romana del Capo di Sorrento: “Patrimonio unico al mondo” L’antica villa romana di Capo di Sorrento ricostruita in 3D grazie al lavoro degli archeologi guidati da Wolfgang Filser dell’Università di Copenaghen.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La villa romana di Capo di Sorrento ricostruita in 3D.

Ricostruita in 3D la villa romana del Capo di Sorrento: l'imponente struttura, risalente almeno al I secolo dopo Cristo, è stata ricostruita grazie ad un gruppo di archeologi guidati da Wolfgang Filser, dell'Università di Copenaghen, assieme alla Soprintendenza di Napoli. La presentazione è avvenuta all'interno della sala del centro parrocchiale del Capo di Sorrento. A moderare l'evento è stato Luigi Cuomo, direttore di Penisolaverde, assieme al presidente del consiglio comunale Luigi Di Prisco ed allo stesso archeologo Wolfgang Filser.

"Si tratta di un patrimonio unico al mondo, un'opportunità inestimabile per cittadini, turisti e studiosi di conoscere il nostro passato", ha detto lo stesso archeologo dell'Università di Copenaghen. "Il sito della Regina Giovanna è tra le principali attrattive del nostro territorio", ha aggiunto invece Di Prisco, "per questo siamo impegnati a portare avanti un progetto di riqualificazione, che intende tutelare e valorizzare tutta l'area, sia per la parte archeologia che per quella agricola, con progetti che vedono al centro anche il fondo rurale di proprietà comunale”. La villa romana, per la sua posizione di fatto a strapiombo sul mare, è stata nei secoli scorsi presa di mira dalle scorrerie di pirati di ogni nazionalità, che l'hanno saccheggiata di fatto fino alle fondamenta. Il sito, abbandonato probabilmente poco dopo la fine dell'Impero, finì così nel dimenticatoio generale: ma da dieci anni la campagna di scavo in zona ha permesso di far riemergere l'enorme villa romana probabilmente di proprietà di qualche ricco patrizio romano, come i tanti che scelsero la costiera campana per le loro ville che, in molti casi, costituirono poi il nucleo di diversi centri abitativi moderni.