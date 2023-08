Ricicli bottiglie e lattine, ti regalano sfogliatelle: l’iniziativa di Bacoli Bacoli, per chi ricicla plastica e alluminio buoni vacanze, giornate al mare, caffè, sfogliatelle e buoni spesa.

Smaltisci lattine in alluminio e bottiglie di plastica, ti arrivano sfogliatelle frolle e ricce, bonus mare e buoni spesa; perfino viaggi in Cumana. Il comune flegreo di Bacoli, per le sue macchine “Mangia-Plastica” sceglie di regalare agli utenti "ricicloni" una serie di bonus per rendere più invitante l'operazione di riciclo dei materiali plastici e dell'alluminio.

L'idea non è nuova, è la prassi ad esempio in molti comuni tedeschi. Ma nel piccolo e popoloso centro flegreo funziona bene, come spiega il sindaco Josi Della Ragione che pubblica sul sito istituzionale dov'è possibile trovare le macchinette: