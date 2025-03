video suggerito

Ricercato per droga, il tiktoker Papusciello torna in Italia e si presenta ai carabinieri Il tiktoker è rientrato dalla Spagna e si è presentato in caserma dai carabinieri di Torre Annunziata, ed è ora sottoposto all'obbligo di firma.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Antonio Gemignani, noto come Papusciello

Il tiktoker Papusciello è rientrato in Italia e si è presentato ai carabinieri, che lo hanno sottoposto all'obbligo di firma: per il 47enne, al secolo Antonio Gemignani, era rimasto coinvolto alcuni giorni fa nel maxi blitz dei militari dell'Arma in una vasta operazione che portato a 51 indagati per spaccio e traffico di droga. Gemignani, al momento del blitz, era in Spagna: quest'oggi è però rientrato dal paese iberico e si è presentato direttamente in caserma, dai carabinieri di Torre Annunziata.

Il giudice per le indagini preliminari aveva disposto per lui l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria: Papusciello, infatti, è indagato per la cessione di due dosi di cocaina, che avrebbe venduto assieme al nipote, finito invece ai domiciliari. Al momento del blitz era irreperibile, tuttavia nei giorni precedenti aveva pubblicato diversi video sul suo profilo TikTok da oltre 150mila follower ed 1 milione di visualizzazioni, nei quali si mostrava in Spagna, in particolare a Tenerife ed Alicante. Video che però il venerdì successivo al blitz, erano spariti dal profilo.

Papusciello, al secolo Antonio Gemignani, è uno dei tiktoker più noti tra quelli napoletani: 47 anni, oltre 150mila follower ed 1 milione di visualizzioni totali sul social media cinese, Papusciello è stato anche ospite anche di diversi programmi televisivi come anche il "Peppy Night Fest", condotto da Peppe Iodice. Lo scorso anno partecipò anche alla Casa dei Figli di Mouse, una sorta di Grande Fratello ma popolato di tiktoker napoletani (ai quali Endemol diffidò di utilizzare appunto la dicitura "Grande Fratello" per il programma).