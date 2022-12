Ricercato da 11 anni per furti e rapine: catturato, aveva 16 identità diverse Arrestato dopo 11 anni di latitanza per furti e rapine commessi tra Caserta, Avellino e Salerno: aveva 16 identità diverse con le quali sfuggire alla cattura.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Era ricercato da undici anni per un cumulo di pene pari a 9 anni, 8 mesi e 27 giorni di reclusione per furti e rapine commessi tra le province di Avellino, Caserta, Salerno ma anche Chieti, Pesaro-Urbino e Sassari. Lo hanno arrestato nel pomeriggio di oggi, dopo lunghe indagini che hanno fatto emergere anche che l'uomo avesse ben sedici identità diverse. La cattura è arrivata nel pomeriggio, in un'operazione congiunta della Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone e i colleghi di Montella.

L'uomo, un 38enne di origine serba, era ricercato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per una serie di reati contro il patrimonio, in massima parte rapine e furti soprattutto in abitazioni che gli erano valsi diverse condanne che avevano portato ad un cumulo di pene pari a 9 anni, 8 mesi e 27 giorni di reclusioni, oltre a 3.200 euro di multa. Aveva ben 16 identità diverse che gli avevano permesso di latitare per undici anni: identità che a volte erano totalmente diverse, con nomi e cognomi fittizi, mentre altre avevano nomi simili ma che gli permettevano di eludere i controlli delle forze dell'ordine. Alla fine però tutte le sue "precauzioni" non sono bastate, perché i carabinieri sono riusciti a scovarlo, bloccarlo e finalmente trarlo in arresto. L'uomo, dopo le formalità di rito, è stato portato nella Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, dovrà scontare come detto in precedenza una condanna determinata per cumulo di pene in 9 anni, 8 mesi e 27 giorni 27 di reclusione, oltre alla multa di 3.200 euro.